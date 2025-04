Rune Factory: Guardians of Azuma dévoile son histoire en vidéo

Attendu sur Nintendo Switch et désormais sur Nintendo Switch 2, Rune Factory: Guardians of Azuma propose aux joueurs de vivre une nouvelle expérience atypique mêlant aventure, combat de monstres et simulation de vie agricole. En attendant de pouvoir découvrir cette aventure le 5 juin prochain , Marvelous nous propose un nouveau trailer centré cette fois-ci sur l'intrigue du jeu.

Le jeu classique d'action-RPG et de simulation de vie, apprécié par les fans de Rune Factory du monde entier, est audacieusement réimaginé dans Rune Factory : Guardians of Azuma. Cette toute nouvelle aventure se déroule dans le pays oriental inédit d'Azuma, où vous deviendrez un Danseur de la Terre et lutterez contre la corruption qui se répand dans Azuma pour ramener l'espoir dans ce pays autrefois prospère. Rune Factory : Guardians of Azuma est prévu pour le 5 juin 2025 et peut dès à présent être précommandé sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. L'édition standard sera disponible en précommande au prix de 59,99 € sur Nintendo Switch et 69,99 € sur Nintendo Switch 2. Une édition Digital Deluxe sera disponible en précommande au prix de 69,98 € sur Nintendo Switch ; et une édition Super Digital Deluxe au prix de 79,98 € sur Nintendo Switch. Au lancement, les joueurs de la Nintendo Switch 2 peuvent mettre à niveau leur édition standard avec un ensemble DLC « Digital Deluxe » pour 9,99 €, ou un ensemble DLC « Super Digital Deluxe » pour 19,99 €. Le pack de mise à niveau Nintendo Switch 2 sera également disponible en précommande au prix de 10 € pour tous ceux qui possèdent la version Nintendo Switch physique ou numérique de Rune Factory : Guardians of Azuma. Toutes les versions numériques du jeu seront accompagnées du « Rune Factory 4Hero Outfit Bundle » en guise de bonus spécial. Les détails complets de chaque édition numérique sont disponibles ci-dessous.