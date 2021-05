Rune Factory 5 - Découvrez sa cinématique d'introduction alternative du jeu

Vous avez apprécié le trailer officiel de Rune Factory 5 diffusé il y a quelques jours ? Qu'à cela ne tienne, la chaîne Youtube Harvest Moon All Series vient de dévoiler entre temps un opening alternatif qui sera également accessible aux joueurs. Nous vous laissons visionner ce dernier ci-dessous, et vous laissons l'espace commentaire pour nous dire lequel est votre préféré.

Pour rappel, Rune Factory 5 est disponible depuis le 20 mai 2021 sur les Nintendo Switch Japonaises, et la sortie Occidentale est attendue dans le courant de l'année 2021 sans plus de précisions. Si l'envie vous dit de découvrir la licence, nous vous rappelons que Rune Factory 4 Special est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch en dématérialisé, et en version physique.

Source : Youtube