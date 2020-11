Rune Factory 5 - De nouvelles infos sur les bachelors, bachelorettes et personnages de la ville

Alors que nos amis Japonais pourront découvrir Rune Factory 5 le 20 mai 2021, Marvelous commence tranquillement mais surement à présenter les nouveautés de son jeu mêlant action-rpg et jeu de simulation agricole. Aujourd'hui, nous faisons donc un focus sur plusieurs personnages que nous pourrons retrouver dans l'aventure, incluant des bachelors et bachelorettes. Merci au passage à Gematsu pour la traduction anglais du contenu publié par Marvelous.

Les Bachelorettes et Bachelors

Fuuka (doublée par Aki Toyosaki)

Une jeune fille animale qui se retrouve à Rigberth après avoir parcouru diverses contrées. Alors qu'elle avait une vie difficile avant de venir en ville, elle a maintenant la mentalité pour regarder en arrière et en rire. Bien qu'elle ne sache pas encore lire et écrire le langage humain, elle peut intuitivement dire quand les autres mentent grâce à son instinct animal. Elle est extrêmement honnête.

Ludmilla (doublée par Sumire Morohoshi)

Une succube qui respire l'amour. Elle apprécie le sentiment de vivre sur le fil du rasoir et est folle du protagoniste. Bien qu'elle puisse paraître égoïste, elle se fixe des règles et est très sérieuse. En tant que succube, elle a causé des malheurs aux gens dans le passé et s'est depuis éloignée des autres.

Murakumo (doublé par Shunsuke Takeuchi)

Un jeune homme, animal, qui dirige l'unique auberge de Rigberth. Bien que vif et décontracté, il est un esprit gentil et chevaleresque. Il a un désir trop fort de divertir ses hôtes et continue à perdre de l'argent à cause de ses services excessifs. Après avoir rencontré le protagoniste, il tente de réorganiser l'auberge en tenant compte des conseils de ses clients.

Lucas (doublé par Shoutaro Morikubo)

Un homme amnésique qui se présente en ville comme un mystérieux voyageur. Il s'intéresse à tout et n'hésite pas à agir. Comme il consigne ses intérêts dans son carnet, il est possible qu'il soit venu en ville parce qu'il y a quelque chose qu'il doit examiner. Même s'il a perdu la mémoire, il est extrêmement bien informé et peut parfaitement évaluer les minerais et autres.

Les habitants de la ville

Misasagi (doublée par Yukiyo Fujii)

Une femme animalière et la sœur aînée de Murakumo. Elle adore sa fille unique Hina. Elle est venue en ville pour s'assurer que son jeune frère gère correctement l'auberge.

Elshe (doublée par Akari Kitou)

Une femme qui dirige un restaurant. La grande soeur de Priscilla. Elle sait très bien ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas, et bien qu'elle soit réticente à faire quoi que ce soit, elle est naturellement douée pour cela.

Activités

Devenez membre de la garde et partez à l'aventure avec vos amis

La fabrique de runes 5 se trouve à Rigberth, une ville entourée par la nature dans le royaume de Nohrad. Le protagoniste, qui a perdu la mémoire, devient membre de l'organisation de gardiens Seed et leur aventure se déroule à partir de là. Les joueurs peuvent choisir entre un protagoniste garçon et une protagoniste fille.

La sombre conspiration entourant les "Runes" se faufilant dans la ville tranquille

Dans ce monde, les énergies appelées "runes" préservent l'harmonie entre les hommes et la nature. De nombreux événements inhabituels entourant ces runes se sont produits à Rigberth.

Acceptez les "requêtes" et protégez la paix de la ville

Les habitants de la ville publient chaque jour des "demandes" de membres de Seed sur le bulletin de la ville. Il y a toutes sortes de demandes, comme de l'aide pour chercher quelque chose, pour vaincre des monstres, etc. Lorsque vous remplissez une demande, vous recevez des "points de semence", qui peuvent être utilisés pour "faire".

Améliorez votre vie grâce au "crafting"

Vous pouvez réaliser "Making" en dépensant des points de départ. Dans "Making", vous pouvez faire diverses choses qui améliorent votre vie, comme organiser un festival, acquérir des licences de forgeron et de cuisinier, développer des outils utiles, etc.