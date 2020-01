Rune Factory 4 Special dévoile sa date de sortie

Avis aux amateurs d'aventure mais qui aiment aussi récolter les navets entre deux quêtes : Marvelous et Just For Games viennent enfin de dévoiler la date de sortie européenne de Rune Factory 4 Special ! Remaster HD du titre éponyme sorti sur Nintendo 3DS, Rune Factory 4 Special sera donc disponible en dématérialisé, mais aussi en version boîte le 28 février 2020 sur Nintendo Switch.

Et qui dit version "Special" dit bien sûr ajout de contenu. Au menu, nous pourrons profiter des doublages en anglais et japonais, mais aussi de textes traduits en français. Un DLC dénommé "Another Episode" sera également disponible gratuitement jusqu'au 26 mars 2020 , et contiendra des histoires illustrées sur les 12 personnages principaux du jeu. Enfin, un nouveau mode de difficulté dénommé "Enfer" sera également de la partie, ainsi que le mode "Newlywed" qui offrira de nouveaux épisodes narratifs sur la vie de couple des protagonistes.

En attendant la sortie du jeu le 28 février , vous pouvez commencer à préparer épées et bêches. Sinon, nous vous laissons également ci-dessous le nouveau trailer diffusé ce jour, ainsi qu'un communiqué officiel. Pour rappel, une édition limitée dénommée Archival Edition est également disponible exclusivement sur la boutique en ligne de Marvelous.

La série Rune Factory fait ses débuts sur Nintendo Switch ! Le spin-off populaire de la série STORY OF SEASONS revient dans le remaster HD du jeu Nintendo 3DS classique qui associe l’agriculture et la vie familiale avec le combat et le domptage de monstres, combiné à une histoire épique accessible aux nouveaux joueurs comme aux vétérans de la série. Un monde où chaque jour est rempli d’aventure – Que vous décidiez de gouverner en tant que nouveau seigneur local, de labourer les champs, d’interagir avec les habitants de la ville ou de visiter un donjon pour affronter de dangereux ennemis, la quantité d’activités diverses vous garantit que chaque jour sera une nouvelle aventure. Personnalisez votre stratégie de combat avec des armes, des objets et des alliés varies – Utilisez des épées, des lances, des bâtons et d’autres armes en plus de magie pour personnaliser vos tactiques de combat et affronter les monstres redoutables qui vous attendent dans les donjons parsemés de pièges. Invitez les citadins, devenez ami avec certains monstres, et devenez plus forts ensemble. De nombreuses options romantiques pour les nouveaux et les anciens joueurs – L’ajout du « Newlywed Mode » permet aux joueurs d’approfondir leurs relations une fois leurs vœux de mariage échangés, tandis que les nouvelles scènes cinématiques et le mode « Veteran » garantissent un nouveau contenu original pour les fans de longue date.

Source : Justforgames