Rumeur : un nouveau remake de Metal Gear Solid en approche

Metal Gear Solid est une licence culte de Konami que l'on n'associe pas forcément aux consoles Nintendo même si à la base Metal Gear est un titre de la NES et que des jeux Metal Gear Solid y ont fait sensation : Metal Gear Solid : Snake Eater 3D sur 3DS et surtout Metal Gear Solid : The Twin Snakes sur GameCube considéré comme la version de référence du premier épisode. Et justement, ce premier opus pourrait avoir droit à un nouveau remake si on en croit David Hayter, la voix historique de Solid Snake qui dans une entrevue publiée sur YouTube avec Dan Allen rapporte que bien que ce soit une rumeur qui court depuis pas mal de temps, elle commence à prendre corps car elle ne provient plus simplement des fans mais d'initiés de l'industrie... Alors certes, il n'y a encore rien de concret mais d'après lui, il semblerait que quelque chose se prépare...

Il révèle au passage que si jamais le remake est mis en route, il faudra refaire les voix car celles du jeu original sur Playstation sont trop mauvaises (capturées dans un salon) et que celles (mieux) refaites pour The Twin Snakes ne correspondent plus aux standards de qualité actuels. Autant dire que pour le moment, la perspective de retrouver les premier Metal Gear Solid est encore un peu lointaine.

