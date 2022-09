Metal Gear Solid : les premiers opus pourraient revenir dans une collection remastérisée

D'après plusieurs sources officieuses, il semblerait que Konami chercherait à capitaliser sur ses grandes IP, notamment Metal Gear Solid, Castlevania et Silent Hill. Un remake de Silent Hill 2 serait d'ailleurs actuellement en développement à priori en exclusivité pour les Playstation. Mais, toujours d'après plusieurs sources, Konami pourrait préparer une nouvelle collection remasterisée réunissant Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3 : Snake Eater. Un leaker bien connu du nom d'AestheticGamer prétend que cette collection est sûre à 100% et qu'elle devrait sortir sur les consoles "haute résolution" même si, à terme, on devrait la retrouver "partout". Si cela se confirme, ce serait pour la Nintendo Switch, une nouvelle licence prestigieuse de plus qui intégrerait son catalogue

Notez que par ailleurs, Konami devrait annoncer un nouveau jeu "d'une série bien aimée des joueurs" lors du TGS qui se tiendra au Japon du 15 au 18 septembre prochain . Evidemment, on vous en reparlera.

(1/2) Alright, VGC seemed to have shared it, so I'll talk about it: https://t.co/Un4dP1htpr



VGC talks about Metal Gear Solid 1-3 Remasters (not remakes), new remastered version. I know that to be 100% true, I had heard that for a fact (and not surprised I'm not the only one who