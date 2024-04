Rose & Camellia Collection vous mettra une claque mi-avril sur Nintendo Switch

Dans le genre combinaison étonnante, WayForward vous propose de découvrir Rose & Camellia Collection, une compilation de la licence éponyme, pouvant se présenter en une sorte d'aventure à la Princesse Sarah, mais avec un brin de Punch-Out! où les claques remplacent les poings. Outre la sortie de la compilation prévue le 16 avril , un partenariat a été signé entre WayForward et Limited Run Games pour proposer dans les prochains mois une édition physique.

La jeune veuve Reiko doit prouver qu'elle est digne de diriger la famille Tsubakikoji en s'engageant dans un passe-temps noble ancestral : une série de batailles de gifles ! Cette querelle d'héritage surréaliste évolue vers des scénarios de plus en plus farfelus, y compris la tournée mondiale "Death Queen Circuit", une bataille contre des solliciteurs implacables et un croisement avec la série de jeux La-Mulana de NIGORO. En croisant les mains de servantes musclées, d'esprits macabres, d'hommes de main au masque de pierre et même d'un énorme mecha, les joueurs utiliseront les commandes de mouvement Joy-Con ou les glissements de l'écran tactile pour imposer le respect à leurs adversaires en les giflant, en les esquivant, en faisant des feintes et en les contrant jusqu'à ce qu'ils remportent la victoire. Le mode histoire solo est complété par un mode compétitif à deux joueurs en local, dans lequel un joueur contrôle l'une des héroïnes et l'autre incarne l'un de leurs rivaux.

Caractéristiques principales