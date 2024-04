Rose & Camellia Collection - La claque de l'année est disponible sur Nintendo Switch

Ne la cherchez pas plus loin, la claque de l'année est déjà sortie sur Nintendo Switch ce mardi 16 avril , et elle se prénomme Rose & Camellia Collection. Projet de jeu flash développé par Nigoro, la licence a su marquer les esprits, et les joues des différentes protagonistes qui jouent leur honneur et leur avenir dans des duels de baffes. WayForward propose ainsi aux joueurs occidentaux de découvrir la licence dans une compilation intitulée Rose & Camellia Collection et comprenant 5 opus au total. En attendant notre test dédié qui paraîtra très prochainement dans nos colonnes, nous vous laissons visionner le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Hissez-vous au sommet de la très haute société à coups de gifles ! La grâce et le glamour font place aux duels à mains nues à travers cinq jeux où règne l'absurdité aristocratique : Rose et Camélia 1, 2, 3 et 4, et Rose et Camélia vs. La-Mulana. Vous allez devoir gifler, esquiver, feinter et contrer pour vous frayer un chemin à travers une foule d'allers-retours, en face à face.

À mesure qu'une guerre de succession extravagante débouche sur des scénarios de plus en plus farfelus, vous aurez recours au détecteur de mouvement du Joy-Con™ ou aux balayages sur l'écran tactile pour imposer le respect à 24 adversaires ridicules, voire même à un ami en mode versus, le tout agrémenté de voix off en anglais et en japonais, de superbes illustrations de personnages en HD et d'une intro de style animé. Offrez à tout ce beau gratin une bonne grosse calotte bien méritée dans la collection Rose et Camélia.

Caractéristiques :