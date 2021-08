Rogue Explorer - Explorez un maximum de donjons sur Nintendo Switch

Création de ZOO Corporation mêlant plateforme et action en side scrolling, Rogue Explorer s'apprête à sortir sur Nintendo Switch. D'ores et déjà disponible en précommande au prix de 7,99€ sur l'eShop, nous vous laissons découvrir ci-dessous son descriptif officiel accompagné d'un premier trailer.

Incarnez un audacieux aventurier créé par vos soins et plongez au cœur de l'abîme ! Au départ d'une petite ville, aventurez-vous dans des donjons aux biomes variés, tous plus dangereux les uns que les autres. Choisissez l'apparence de votre personnage, modifiez les couleurs, façonnez les armes et armures à partir du butin récupéré, améliorez votre équipement et piochez dans un large éventail d'améliorations de compétences.

Rogue Explorer conserve l'esprit des roguelikes classiques sans limites drastiques ni frustrations futiles. Tous les donjons de style "metroidvania" de Rogue Explorer comptent plusieurs niveaux, les niveaux supérieurs ne changent pas pendant un jour et n'évoluent qu'au fil du cycle jour/nuit du jeu, et vos périples vous mènent jusqu'à de plus dangereux donjons qui changent chaque fois que vous y pénétrez. Mais n'ayez crainte ! Même si vous manquez une quête, votre personnage survivra, conservera son matériel, et perdra uniquement les boosts de statistiques et compétences spéciales débloquées au cours de son dernier périple dans la Tour de l'abîme.

Cherchez dans tous les coins et recoins lorsque vous sautez, roulez et escaladez les murs ! Ouvrez des coffres pour y récupérer des épées, des lances et des bâtons qui vous serviront d'armes principales ou secondaires. Combinez et synthétisez de plus puissants objets. Faussez le jeu en votre faveur avant d'affronter les boss monstrueux de chaque donjon, parmi lesquels des squelettes géants, des minotaures, des dragons et autres redoutables créatures !

Caractéristiques :