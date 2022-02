River City Girls Zero - La baston rétro-16bits de retour sur Nintendo Switch

La licence de Beat'em Up rétro 16-bits River City Girls n'en finit plus de faire parler d'elle ! Alors que nous attendons toujours le second opus pour cet été, WayForward et Arc System Works viennent tout juste de sortir River City Girls Zero sur l'eShop de la Nintendo Switch. proposé au prix de 13,42€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Rejoignez Kunio, Riki, Misako et Kyoko dans un jeu d’action beat ’em up 16 bits coopératif, traduit et exporté du Japon pour la toute première fois ! Découvrez les origines de l’histoire de River City Girls alors que nos héros au tempérament explosif tentent de laver leurs noms d’un crime odieux au moyen d’uppercuts, de coups de pied tourbillon, de piétinements et de baffes contre les voyous et criminels de bas étage qui se dressent sur leur route ! Retournez la prison, faites le ménage au carnaval et semez la panique sur l'autoroute ! Les graphismes, la bande-son et le gameplay originaux de 1994 se voient agrémentés de nouvelles cinématiques de début et de fin, d’un nouveau générique animé et de nouvelles musiques signées Megan McDuffee et DEMONDICE. Explorez le passé de River City dans ce classique oublié ! Caractéristiques : Le beat ‘em up 16 bits classique Shin Nekketsu Koha: Kunio-tachi no Banka, officiellement traduit et distribué en Occident pour la toute première fois !

Alternez entre quatre personnages jouables, chacun avec ses propres coups spéciaux !

Une histoire captivante qui a inspiré River City Girls 1 et 2 !

Combats intenses : déchaînez une variété de coups de poing, coups de pied, assauts aériens, saisies et plus encore !

Jeu à 1 ou 2 joueurs en coopération !

Environnements variés : lycée, quais, parc d’attractions, casino…

Combattez à moto dans les niveaux de style « Mode 7 » !

Galerie d’illustrations avec jaquettes d'époque, images du manuel et contenu bonus !

Nouvelles cinématiques de style bande dessinée, nouveau générique animé et nouvelles musiques de la compositrice de River City Girls Megan McDuffee, accompagnée de DEMONDICE !