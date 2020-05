Reggie Fils-Aimé : Le jour où on l'a confondu avec un agent de sécurité

Comme vous le saviez déjà "Reginator", plus connu sous le nom de Reggie Fils-Aimé, a pris sa retraite en 2019 laissant la clef du château de Nintendo of America à Doug Bowser. Dans une interview accordée à New York Videogame Critic Circle, l'ancien Président nous a fait part de l'une de ses anecdotes lors de sa première apparition au grand public lors de l'E3 en 2004. Vous savez, c'était l'époque où Nintendo présentait encore ses jeux via une conférence organisée sur place à Los Angeles avant d'être remplacée plus tard par le format que nous connaissons tous aujourd'hui les Nintendo Direct. D'après ses dires, il aurait été confondu pour un agent de sécurité par un des membres du staff juste avant le début de la conférence. Voici ce qu'il raconte :

C'était incroyable. Vous savez, personne ne me connaissait auparavant. C'était le moment où il fallait que je me montre au grand jour. Nous étions sur le point de faire notre conférence dans l'auditorium. Il y avait plus de 2000 personnes dans l'auditorium et j'étais là, debout à attendre que la pièce se remplisse car je voulais de l'énergie et je voulais une dose d’adrénaline avant de monter sur scène et faire mon discours.

Et qu'est ce qui était si amusant - j'en ai une bonne à vous raconter. A ce moment-là, j'étais habillé d'un costume deux pièces avec un tee-shirt noir en-dessous, je me tenais debout, là en train de regarder la foule et on avait plusieurs membres du staff qui couraient partout et qui faisaient plusieurs choses à la fois. Tout le monde devait avoir son badge. Ils avaient besoin d'avoir un identifiant qui prouvait qu'ils étaient autorisés à venir ici. Et je me tenais là, contemplant la foule, et un membre du staff m'a approché et puis je me suis tourné vers eux et je les ai regardés et ils se sont tous arrêtés - net. Il a commencé à paniqué pour ses identifiants et m'a montré son badge pour me prouver qu'il était bien un membre du personnel. Cette personne pensait que j'étais un agent de sécurité. Imaginez maintenant ce qu'il s'est passé dans sa tête lorsqu'il m'a vu vu monter sur scène et que les lumières des projecteurs se sont braquées sur moi et qu'il m'a vu. Je veux dire, il s'est surement dit "Qu'est-ce qui est en train de se passer chez Nintendo en ce moment pour qu'un agent de sécurité présente le show ? Qu'est-ce que cela veut dire ?"

C'est une véritable anecdote de mon premier E3. L'une de mes anecdotes amusantes. Mais c'était sûrement l'un des moments qui m'a le plus aidé à me définir mais aussi celui qui m'a aidé à définir cette entreprise.