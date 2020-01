Reggie Fils-Aimé a empêché Nintendo de changer son logo

Reggie Fils-Aimé l'ancien président de Nintendo of America (voir ici) est revenu il y a peu sur ses quinze années de bons et loyaux service envers Nintendo lors d'un podcast. On vous a déjà relayé l'histoire du meme "my body is ready" (voir ici) et aujourd'hui en voici une autre. Elle concerne le logo de Nintendo. Reggie Fils-Aimé raconte qu'en arrivant à la tête de Nintendo (en 2006- voir a bio express ici) il a compris que beaucoup d'employés avaient presqu'un sentiment de gène concernant l'image de "console pour enfant" de Nintendo et tentaient d'y remédier en modernisant le logo de la marque notamment dans un style graffiti pour plaire à un public "plus mature". Reggie Fils-Aimé a stoppé net ces tentatives. Pour lui, il ne fallait pas avoir honte de ce que la marque représentait. Au contraire, il fallait le revendiquer tout en élargissant la gamme de jeux pour plaire à de nombreux publics différents, Une approche payante qui mènera au succès de la Wii, de la DS et plus récemment à celui de la Nintendo Switch.

