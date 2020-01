Reggie Fils-Aimé explique comment est née sa réplique culte "My body is ready"

Cela fait tout juste un an que Reggie Fils-Aimé a quitté par surprise la présidence de Nintendo (voir ici) après près de quinze ans passés à incarner l'entreprise japonaise aux yeux des joueurs américains mais aussi de ceux du monde entier. Pour beaucoup, son départ s'inscrit dans une logique de dépersonnalisation de la société au profit de ses jeux et de ses héros qui doivent désormais prendre toute la lumière et incarner le Nintendoverse. L'époque ou les dirigeants de l'entreprise se mettaient en avant et s'adressaient directement aux joueurs semble aujourd'hui bel et bien révolue. Désormais, il ne reste aux joueurs que des souvenirs et notamment les "memes" et les répliques cultes de Reggie Fils-Aimé qui continuent de faire le tour du web.

Récemment,lors d'un podcast, Reggie Fils-Aimé est revenu sur la centaine de "memes" de lui-même qui sont toujours en circulation en déclarant qu'il n'avait jamais rien planifié mais que c'était dans la logique d'une société de divertissement qui "veut faire sourire les gens" (nouveau leitmotiv de Nintendo que Reggie continue de servir même à la retraite!) en même temps que la traduction de la passion des fans et la preuve que ce qu'il avait fait au nom de Nintendo avait plu.

Il est aussi revenu plus spécifiquement sur une phrase culte qui est désormais rentrée dans le langage courant des gamers : "My Body is ready" (qui veut dire littéralement "mon corps est prêt" et que l'on emploi désormais à chaque fois que l'on se sent prêt à entrer dans la bataille ou à découvrir quelque chose de nouveau et d'excitant.) Prononcé initialement lors du pré-show de l'E3 2007, cette phrase aurait été trouvée selon Reggie Fils-Aimé après plusieurs jours passés à répéter en compagnie Bill Trinen et Shigeru Miyamoto la fameuse séquence de la Wii Balance Board. Au bout d'un moment, à force de répéter les mêmes gestes, Reggie a lancé comme pour se motiver "My body is ready" ce qui a eu comme effet de faire rire Shigeru Myamoto. C'était la première fois que Reggie réussissait à faire rire le Maître- ce qui n'était pas rien...Pour autant, tout le monde est passé à autre chose. Les répétitions se sont poursuivies et Reggie a tenté tout un tas de trucs... Puis le grand jour est arrivé et alors que rien n'était prévu, la phrase est revenue naturellement, entrant ainsi dans la légende !

Retrouvez cette fameuse séquence et cette réplique culte dans la vidéo ci-dessous et plus d'infos sur Reggie Fils Aimé ici,

Source : Spotify