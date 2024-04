Refind Self: The Personality Test Game - Un voyage à la découverte de vous-même vous attend sur Nintendo Switch

Présenté par PLAYISM et Lizardry lors de l'Indie World, Refind Self: The Personality Test Game se présente comme un mélange d'aventure et d'exploration au look rétro où vous incarnez un Androïd en quête de personnalité. Le titre n'ayant pas de bonne ou de mauvaise action, c'est le résultat de votre aventure qui vous permettra de découvrir à laquelle des 23 personnalités du jeu votre manière de jouer correspond. Le tout est proposé dans un univers pixellisé couleur sépia, avec une bande-sonore relaxante. En attendant de pouvoir découvrir Refind Self: The Personality Test Game dans le courant de l'été, nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.