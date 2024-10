Refind Self: The Personality Test Game disponible Nintendo Switch

Si vous recherchez une expérience atypique pour moins de 10€ sur l'eShop, PLAYISM et Lizardry viennent de mettre en ligne leur dernier titre Refind Self: The Personality Test Game. Le jeu se présente comme un mélange d'aventure et d'exploration au look rétro où vous incarnez un Androïd en quête de personnalité. Le titre n'ayant pas de bonne ou de mauvaise action, c'est le résultat de votre aventure qui vous permettra de découvrir à laquelle des 23 personnalités du jeu votre manière de jouer correspond. Le tout est proposé dans un univers pixellisé couleur sépia, avec une bande-sonore relaxante. Proposé au prix de base de 9,99€, le titre est actuellement proposé à 8,99€ jusqu'au 9 octobre et propose des sous-titres en français.

Ne pensez-vous pas que les jeux en disent long sur qui vous êtes réellement ? La façon dont vous jouez peut révéler beaucoup de choses sur votre personnalité. Sous l’apparence d’un simple jeu d’aventure et d’exploration, Refind Self analyse des données scientifiques pour définir votre personnalité. Chaque partie dure environ 1 heure et le test se termine après 3 parties ! Incarnez un androïde dans Refind Self: The Personality Test Game. L’histoire commence alors que vous observez la tombe du professeur qui vous a créé. Les robots sont partout. Ils arborent des formes variées et chacun a été conçu pour un objectif défini. Revivez les souvenirs du professeur afin de visiter différents lieux, interagissez avec d’autres robots et découvrez les secrets de l’avenir tel que l’imaginait votre créateur et de la mission qui lui avait été confiée. La version Nintendo Switch offre de nouvelles fonctionnalités qui permettent de partager et de comparer les résultats de vos aventures plus facilement. Ces fonctionnalités seront bientôt ajoutées aux versions Steam et mobile dans une mise à jour. L’identifiant du résultat du test de personnalité peut être partagé entre les joueurs et joueuses de toutes les plateformes pour comparer librement les données.