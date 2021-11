Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth s'offre une version physique en Occident sur Nintendo Switch

Initialement destiné au marché japonais, Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth va finalement avoir le droit à une édition française signée Red Art Games. L'éditeur et distributeur a en effet signé un partenariat avec PLAYISM pour sortir le titre en version physique dans le courant du mois de janvier 2022 . D'ores et déjà accessible en précommande sur la boutique de Red Art Games au prix de 34,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu.

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth est un jeu d'exploration d'action en 2D de style "Metroidvania" développé sous la supervision étroite du créateur original Ryo Mizuno, illustrant l'histoire jusqu'alors inconnue de Deedlit et les événements qui ont mené à Record of Lodoss War : Diadème de l'Alliance. Deedlit se réveille soudainement dans un lieu mystérieux et inconnu. Où suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Sans personne autour pour répondre, ses questions ne sont accueillies que par le silence. En quête de réponses, Deed finit par partir à pied, seul... Caractéristiques: Attaques à l'épée et à la flèche

Équipement échangeable

Esprits élémentaires échangeables

Augmenter les niveaux d'esprit élémentaire

Source : Redartgames