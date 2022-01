Record of Lodoss War: Deedlit In Wonder Labyrinth arrive en édition physique sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 28 janvier 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch entre autres, Record of Lodoss War : Deedlit in Wonder Labyrinth se présente comme un metroidvania à l'aspect rétro qui risque d'en enchanter plus d'un. A l'issu d'un nouveau partenariat entre Red Art Games, PLAYISM et Just For Games, le jeu aura le droit dès le 18 février 2022 à une édition physique disponible dans toutes les bonnes crémeries. En attendant, nous vous laissons découvrir un trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Record of Lodoss War: Deedlit In Wonder Labyrinth: Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth est un Metroidvania en 2D développé sous la supervision de Ryo Mizuno retraçant l'histoire de Deedlit et des événements qui ont débouché sur Les Chroniques de la guerre de Lodoss : le Diadème de l’alliance. Ce nouvel épisode a été pensé autant pour les fans de la série que les néophytes. — Histoire — Deedlit se réveille brusquement dans un lieu inconnu. Où suis-je ? Qu’est-ce qui m'a amenée ici ? Sans personne pour l’aiguiller, ses questions se heurtent au silence. En quête de réponses, Deed n’a d’autre choix que d’avancer... Caractéristiques principales : Explorez le labyrinthe à travers 6 niveaux

Fraîchement réveillée, Deedlit doit arpenter 6 niveaux uniques truffés de mécanismes en tout genre.

Apprenez à glisser ou encore à léviter au cours de votre aventure pour accéder à de nouvelles zones.

Attaquez à l’épée ou à l’arc

L’épée est dévastatrice au corps à corps, tandis que l’arc permet de tirer sur les ennemis à distance.

Changez d’équipement

Équipez-vous librement des épées et arcs trouvés sur votre route. De puissants outils acquis en chemin facilitent votre exploration.

Les armes obsolètes peuvent quant à elles être vendues.

Changez d’esprit

Invoquez différents esprits pour modifier l’attribut de Deedlit.

Sylph, l’esprit du vent, offre une résistance aux attaques de vent tandis que Salamander, l’esprit du feu, protège contre les attaques de feu.

Renforcez vos esprits

Vous pouvez accroître le niveau de vos esprits élémentaires en absorbant les cris d’âmes qui apparaissent lorsque vous attaquez ou terrassez des ennemis.