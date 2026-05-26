Realm of Ink est disponible sur Nintendo Switch

Leap Studio et l'éditeur 4Divinity sont fiers d'annoncer que leur dernier titre Realm of Ink est officiellement disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch et sur supports concurrents depuis ce mardi 26 mai 2026. Proposé au tarif de 24,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Realm of Ink est un Roguelite d'action au style calligraphique. En traquant le Démon Renard, la guerrière Red découvre que sa vie est dictée par le « destin » au sein d'un livre. Ce n'est qu'en se libérant qu'elle pourra dévoiler la vérité sur son existence et défier les chaînes de la fatalité. Bien que simple poussière dans ce monde, je ferai de mon épée mon pinceau pour conquérir le monde et vivre ma propre vie !

Source : Nintendo