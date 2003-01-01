Realm of Ink sortira fin mai sur Nintendo Switch

L'éditeur 4Divinity et le développeur Leap Studio viennent de confirmer que Realm of Ink aura finalement le droit à une sortie simultanée sur PC et consoles. Ce mélange d'action et de roguelike inspiré des illustrations à l'encre chinoise sera ainsi proposé sur Nintendo Switch et su^ports concurrents à partir du 26 mai 2026. Nous vous laissons découvrir son dernier trailer en date ci-dessous.

Realm of Ink est un roguelite d’action nerveux à l’esthétique en lavis d’encre, où la frontière entre destin et liberté s’estompe, et où votre propre existence est écrite en marge. Dans la peau de Red, les joueurs traquent le Démon Renard pour découvrir qu’ils sont prisonniers d’un récit qui n’est pas le leur. La seule échappatoire est la rébellion : trancher à travers les ennemis, les illusions… et l’histoire elle-même.

Dans ce manuscrit vivant, la mort n’est pas une défaite, mais une renaissance. Chaque tentative remodèle la narration, débloquant de nouvelles formes de combat, des pouvoirs surnaturels et des « Reliques d’Histoire » évolutives qui se réorganisent à chaque essai. En chemin, les joueurs affronteront quatre puissants boss déterminés à les maintenir liés à l’encre, et croiseront plus de 20 êtres mythiques inspirés du folklore chinois.

À chaque coup porté, chaque révélation et chaque renaissance, les joueurs se rapprochent un peu plus de la rupture du cycle afin d’écrire leur propre fin.

Caractéristiques principales

Cycles infinis & Renaissance – Libérez-vous d’un destin préécrit en débloquant de puissantes nouvelles formes à chaque run. Maîtrisez les capacités immortelles du Démon Renard, combattez au cœur de Reliques d’Histoire en perpétuelle évolution et affrontez quatre boss uniques qui protègent la vérité au centre de ce monde lié à l’encre.

Un combat créatif, féroce et fluide – Maîtrisez 9 formes de combat et armes distinctes, chacune offrant un style de jeu unique. Équipez plus de 40 Gemmes d’Encre élémentaires, dont l’Encre du Tigre, l’Encre Venimeuse et l’Encre du Dragon, pour créer des combos dévastateurs. Développez des synergies plus profondes grâce à plus de 200 améliorations déblocables telles que le Cerf-Volant d’Ombre, la Fléchette Octagramme, les Talismans de Verrouillage ou la Lampe des Sept Étoiles.

Des Ink Pets évolutifs – Combattez aux côtés d’adorables mais redoutables Ink Pets, capables d’évoluer vers plus de 15 formes uniques selon vos combinaisons de Gemmes d’Encre. Ces compagnons gagnent en puissance à mesure que votre histoire s’approfondit.

Un monde de fantasy orientale vibrant – Explorez quatre royaumes atmosphériques inspirés du folklore chinois, affrontez plus de 20 créatures mythiques et découvrez leurs histoires cachées à travers dialogues, fragments de lore et interactions basées sur l’affection.