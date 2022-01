Re:Turn2- Runaway - L'horreur est de retour sur Nintendo Switch

Après un Re:Turn - One Way Trip sorti en novembre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Red Ego Games revient en 2022 avec la sortie de Re:Turn 2 - Runaway. Se déroulant juste après les événements du premier volet, l'entité maléfique qui pourchassait Saki et son fiancé a réussi à s'extirper du train abandonné pour encore plus d'horreur au programme dans cette aventure. Attendu pour la fin du mois de janvier, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Re:Turn 2 - Runaway est une expérience d'horreur psychologique tendue, axée sur les personnages. Saki et son fiancé, Sen, sont piégés dans un train abandonné, hanté par un esprit maléfique qui prend la forme d'une petite fille nommée Ayumi. Battez-vous pour vous frayer un chemin dans le train hanté. Découvrez des indices dans des lieux mystérieux et abandonnés. Échappez au cauchemar et libérez les âmes piégées des griffes du mal qui les a possédées. Mais, les actions ont des conséquences. Saki doit être prudente, ou elle connaîtra un sort pire que celui des âmes perdues à bord du train d'Ayumi. Afin de rester en sécurité, Saki doit décider si elle doit fuir, se cacher ou affronter le mal qui a jeté son dévolu sur elle. La chose qui se fait appeler Ayumi cache un sombre secret. Et c'est à Saki de découvrir la vérité sur cette obscurité. Mais le mal d'Ayumi est puissant, et s'il s'empare de Saki, tout espoir est perdu. Saki devra utiliser les outils qu'elle découvrira en cours de route pour combattre ce mal et révéler la véritable histoire des méchancetés d'Ayumi. Re:turn 2 - Runaway est une histoire de trahison déchirante et de mal horrifiant.