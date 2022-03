Re:Turn 2 - Runaway - Un bug très fâcheux bloque la progression des joueurs sur Nintendo Switch

Sorti depuis novembre 2020 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Re:Turn - One Way Trip de Red Ego Games proposait une aventure rétro horrifique très accrocheuse, avec une fin ouverte. Comme de nombreux joueurs, votre serviteur attendait impatiemment de découvrir sa suite Re:Turn 2 - Runaway, disponible depuis le 9 février dernier toujours sur l'eShop. Hélas, un enchevêtrement de maladresse de la part de Red Ego Games, également en charge de l'édition de ce second opus sur l'eShop a pour résultante un bug très gênant.

Suite à une mauvaise manipulation, et un pointage du doigt du système de publication de jeu par Nintendo sur l'eShop, il apparaîtrait que c'est la version beta de Re:Turn 2 - Runaway qui aurait été chargé sur l'eShop. Cette dernière n'est pas stable à l'heure actuelle, et comporte notamment un bug de sauvegarde très gênant qui empêche tout simplement l'héroïne de bouger lorsque l'on reprend une partie à un point précis. Le problème est connu depuis le 29 janvier, mais le titre est toujours en vente libre sur l'eShop.

Un patch a été annoncé par Red Ego Games. Ce dernier était attendu pour les alentours du 10 février, mais le fait est que plus d'un mois après sa sortie officielle, le jeu n'est toujours pas patché, et le bug persiste. Toujours d'après le développeur, le patch a été envoyé à Nintendo le 11 février, et il y a un délai entre 7 et 20 jours ouvrés pour que ce dernier soit officiellement déployé, ce qui supposerait sa mise à disposition au plus tard ce vendredi 11 mars.

En attendant, nous vous conseillons de garder vos sous et de patienter jusqu'à ce que le patch correctif de Re:Turn - One Way Trip soit disponible. Bonne nouvelle dans tout ça, bien qu'absent sur la version de base, les sous-titres en français seront bientôt implémentés dans le jeu (plus rapidement que le patch on espère).

Due to how Nintendo approves and manages eshop titles, the system released the beta build, and we can't take it down. We’re working hard to release the final stable build soon. Sorry for the inconvenience. pic.twitter.com/8tDvR2xLic — Re:Turn 2 ????OUT NOW???? (@re_turn_game) January 29, 2022

Source : Nintendo