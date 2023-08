Rainbow Skies - Plongez dans un univers décalé avec le nouveau Tactical-RPG de SideQuest Studios

Après Rainbow Moon, SideQuest Studios est de retour en compagnie de eastasiasoft pour proposer sur Nintendo Switch leur nouveau Tactical-RPG Rainbow Skies. Si d'apparence il ne paye pas de mine au premier abord, il faut avouer que le contenu proposé reste de bonne facture comme on a eu l'occasion d'en parler dans notre test dédié. Disponible dès à présent au prix de 17,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, et intégralement sous-titré en français, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Rainbow Skies est un RPG stratégique présenté dans un style isométrique vibrant ! Plongez dans un monde haut en couleur qui fait la part belle aux donjons obscurs et aux combats classiques au tour par tour. Des monstres apprivoisables et un vaste arsenal d'armes, d'équipements et de compétences vous offrent un large éventail de possibilités de personnalisation et de développement des personnages. De nombreuses quêtes secondaires, des villes animées et de passionnants secrets à percer vous inciteront à revenir !

Histoire :

C'est un grand jour pour Damion. Aujourd'hui a lieu son épreuve finale de dompteur de monstres, un métier de choix dans sa ville natale en proie aux incessantes attaques de monstres. Mais après une soirée particulièrement arrosée, Damion fait tout rater... En plus d'échouer à son examen, il détruit le complexe des monstres. Et alors qu'il tente de cacher sa mésaventure à Layne, son examinateur, la situation lui échappe et les voilà plongés dans l'univers impitoyable de deux superpuissances rivales.

Caractéristiques :