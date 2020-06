Railway Empire est disponible sur Nintendo Switch

Si vous aimez les jeux de gestion et les trains cette news est faite pour vous. Railway Empire est un jeu de gestion d'entreprise ferroviaire où votre objectif sera créer un réseau de chemin de fer (Stations, Bâtiments de maintenance, etc.). Sorti initialement sur PC et consoles, Railway Empire est actuellement disponible sur l'eshop avec une édition spéciale sur Nintendo Switch. Cette édition exclusive comprendrait les DLC suivants :

Mexico

Great Lakes

Crossing the Andes

De quoi tenir en haleine le joueur pendant un bon bout de temps. Vous trouverez ci-dessous le trailer de lancement du jeu.

