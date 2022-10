R-Type Tactics I - II Cosmos - Les opus PSP reviennent dans une nouvelle compilation sur Nintendo Switch

Après un R-Type Final 2 qui a divisé les foules, Granzella revient en 2023 accompagné de Nippon Ichi Software pour proposer à la licence de shoot'em up une "nouvelle" dimension avec la sortie de R-Type Tactics I - II Cosmos durant l'été 2023. Comme son nom l'indique, le titre s'oriente vers un mélange de shoot'em up et de stratégie au tour par tour. Il s'agit en fait d'une refonte des deux opus R-Type Tactics sortis sur les PSP japonaises et américaines en 2007 et 2009.

R-Type Tactics I - II Cosmos combine le défilement latéral, l'action de shoot-'em-up pour laquelle la série est connue avec un jeu de stratégie tactique au tour par tour pour une expérience R-Type unique en son genre ! Recréé avec le moteur Unreal Engine 5, cette collection de deux jeux fait son chemin sur les consoles modernes, avec R-Type Tactics II qui fait ses débuts en Occident pour la première fois ! Déployez vos forces dans plusieurs campagnes, en incarnant la Space Corps et les Bydo, en solo ou en compétition en ligne. Vous pourrez également profiter d'un certain nombre de fonctionnalités exclusives dans R-Type Tactics II, notamment des missions à embranchements et une troisième campagne inédite.