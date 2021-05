R-Type Final 2 - Le Shoot'em up culte enfin disponible sur Nintendo Switch

Dernier né de la licence culte R-Type, le shoot'em up R-Type Final 2 développé par Granzella Inc. s'est enfin posé sur Nintendo Switch. Pour cette occasion, NIS America nous a offert une bande-annonce de lancement qui nous met de suite la tête dans les étoiles. Pour rappel, R-Type Final 2 est proposé sur l'eShop, mais également en version physique dénommée Inaugural Flight Edition et proposant les éléments suivants :

À propos du jeu :

Le légendaire shoot’em Up est de retour avec une expérience R-Type sans pareil ! En tant que dernier épisode d’une série renommée pour ses graphismes colorés et son action frénétique, R-Type®️ Final 2 monte en puissance en faisant une entrée explosive sur les plateformes de jeux vidéo actuelles, avec des graphismes 3D et un gameplay modernisé. Les nouveaux joueurs comme les anciens, peuvent façonner leur expérience de jeu comme ils le souhaitent, grâce à un système de difficulté basé sur leur performance, ainsi que des vaisseaux et des pilotes personnalisables. Cependant, les caractéristiques d’un R-Type classique telles que, la mécanique de « Force » et un gameplay addictif, sont également au rendez-vous. Les joueurs devront naviguer à travers l’univers, composé de niveaux classiques et inédits, faire face à des ennemis qui évoluent en fonction de leur performance et éliminer la compétition pour se frayer un chemin en haut du classement mondial.

Caractéristiques :