Quake - Le FPS culte revient sur Nintendo Switch dans une version améliorée

Une des légendes du genre FPS célèbre ses 25 ans cette année, et il s'agit de Quake. A l'occasion de la QuakeCon 2021 ayant débutée hier, Bethesda a dévoilé que le titre original Quake était dès à présent disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch dans une version améliorée au prix de 9,99€.

Le FPS original et sombre, en version améliorée

Découvrez la version authentique, mise à jour et graphiquement améliorée de Quake original.

Avec des modèles retravaillés, des lumières dynamiques colorées, anticrénelage, profondeur de champ, la bande originale authentique et la chanson titre de Trent Reznor : il n'y a jamais eu de meilleur moment pour jouer à Quake, que ce soit pour la première fois ou non.

Multijoueur et coop en ligne, en Cross-play et en local

Découvrez la campagne et les extensions en coop à 4 joueurs (écran scindé), en ligne ou en local, et affrontez-vous dans un style de combat rétro avec le support pour des matchs à 8 joueurs (en ligne) ou à 4 joueurs (en local avec écran scindé). Le jeu dispose du Cross-play entre toutes les plateformes et d'un support pour serveur dédié pour le matchmaking en ligne, ainsi que d'un support peer-to-peer pour les matchs personnalisés.

Extensions d'origine et nouvelles incluses

Quake contient aussi les deux packs d'extensions d'origine : “The Scourge of Armagon” et “Dissolution of Eternity,” ainsi que les deux extensions créées par l'incroyable équipe de MachineGames : “Dimension of the Past,” et le tout nouveau “Dimension of the Machine”.

La version améliorée de Quake original est disponible dès maintenant.