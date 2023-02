Puzzle Bobble Everybubble! dévoile sa date de sortie et deux nouveaux modes sur Nintendo Switch

La licence de TAITO Puzzle Bobble continue de se développer en 2023 sur Nintendo Switch. Dernier projet en date, Puzzle Bobble Everybubble! vient de nous confirmer sa date de sortie, désormais calée au 23 mai 2023 . Cette annonce est accompagnée par la révélation de deux nouveaux modes de jeu :

One vs. One Online Multiplayer

Dans ce nouveau titre de Puzzle Bobble, vous pourrez participer à des batailles en ligne contre des joueurs du monde entier. Les cotes et les classes augmenteront ou diminueront en fonction des résultats de vos victoires et de vos défaites, alors améliorez vos compétences et visez une classe supérieure !

Grâce à la fonction "Correspondance de mot de passe", vous pourrez également jouer en ligne avec des amis partout dans le monde, à condition qu'ils aient eux aussi défini le mot de passe !

Le jeu en ligne nécessite un abonnement (payant) au "Nintendo Switch Online".