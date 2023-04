Puzzle Bobble Everybubble! fait le plein d'informations

La licence Puzzle Bobble traverse les âges et ne s'en porte pas plus mal. Le dernier épisode en date Puzzle Bobble Everybubble! sera officiellement disponible à partir du 23 mai 2023 . Pour l'occasion, nous vous laissons découvrir les dernières informations du jeu ci-dessous.

Des éléments stimulants du mode Histoire :

Dans cette nouvelle aventure de Bub et Bob, vaincre chaque zone du mode Histoire dans des conditions spécifiques permet de débloquer des étapes EX, des niveaux ex(tra) durs qui mettront au défi même les joueurs de Puzzle Bobble les plus endurcis, mais ce n'est pas tout ! Vous pourrez également débloquer des personnages utilisables en mode Combat, des costumes pour les personnages d'assistance Miniroon et Chack'n, de nouvelles musiques de scène et bien d'autres objets. Ces stages remplis d'énigmes raconteront de nouvelles histoires, différentes de l'histoire principale.

Ces scènes EX, combinées aux scènes standard du mode Histoire et à la Tour du Baron, ainsi qu'aux variantes de scènes disponibles en fonction du nombre de joueurs, offrent des centaines de scènes différentes à maîtriser.

Une vidéo de l'équipe de développement et du protagoniste du jeu, Bub, montrant des séquences de gameplay de l'étape EX et des détails de l'annonce sera diffusée en avant-première aujourd'hui, vendredi 21 avril à 12h00 CEST sur la chaîne YouTube de Bub, Bub's Broadcast. Avant la première, une bande-annonce de la vidéo peut être visionnée ici.

Album souvenir :

Dans l'album souvenir, vous pouvez consulter les descriptions et les profils des skins et des costumes des personnages et des personnages assistants que vous avez collectés dans le mode histoire. Vous pouvez également collecter et écouter des musiques de scène, et comparer deux modèles : la musique normale qui change de façon transparente au fur et à mesure que le jeu avance, et la musique jouée en cas de coup dur.