Puzzle Bobble Everybubble! prépare sa sortie le 23 mai sur Nintendo Switch

Si vous êtes prêts pour une bonne dose de nostalgie, la sortie de Puzzle Bobble Everybubble! devrait vous faire plaisir. Attendu en version dématérialisée ainsi qu'en version physique, la licence iconique de TAITO sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 23 mai prochain . En attendant notre test dédié, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu.

En solo ou avec vos amis, plongez dans le dernier titre de la série Puzzle Bobble et rétablissez la paix dans les îles Rainbow, qui ont été envahies (...littéralement) par des bulles !



Dans cette nouvelle aventure, vous pourrez également participer à des batailles en ligne en un contre un contre des joueurs du monde entier. Les classements et les classes augmenteront ou diminueront en fonction des résultats de vos victoires et de vos défaites, alors améliorez vos compétences et visez une classe supérieure !



Vous savez déjà avec qui vous voulez faire éclater les bulles ? Pas de problème ! Grâce à la fonction "Correspondance de mot de passe", vous pourrez également jouer en ligne avec vos amis, à condition qu'ils aient eux aussi défini leur mot de passe !



Remarque : le jeu en ligne nécessite un abonnement (payant) à "Nintendo Switch Online".



Caractéristiques pétillantes :

Pour la première fois dans la série, jusqu'à quatre joueurs peuvent jouer ensemble en mode histoire !

Profitez d'un scénario où vous pouvez ressentir l'individualité du personnage et sa vision du monde dans un titre plus volumineux que les précédents de la série !

Vous pouvez vous mesurer à des joueurs du monde entier pour obtenir les meilleurs scores dans les classements en ligne !

Pour la première fois dans la série, les batailles locales proposent des combats en équipe 2vs2 !

Testez vos compétences dans des combats en ligne 1vs1 contre des joueurs du monde entier !

Vous pouvez même jouer en ligne contre des amis éloignés grâce à la fonction "Correspondance de mot de passe" !

Comprend "PUZZLE BOBBLE VS SPACE INVADERS", un mini-jeu collaboratif pour commémorer le 45e anniversaire de SPACE INVADERS !

Et pour les fans nostalgiques de cette franchise intemporelle, ININ Games a décidé d'offrir la version SNES originale de Puzzle Bobble (japonais) et de Bust-A-Move (américain) en téléchargement séparé dès le lancement, au prix de 7,99 euros, afin que même ceux qui ont acheté l'édition au détail aient la chance de revivre ces joyaux sans fin.