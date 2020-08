Puyo Puyo Tetris 2 : The Ultimate Puzzle Match annoncé sur Nintendo Switch

Aujourd'hui se tenait un événement venu de nulle part à savoir un Nintendo Direct Mini "Partner Showcase". Grâce à ce direct, nous avons pu en apprendre plus sur les jeux à venir sur la Nintendo Switch.

Après son succès auprès des joueurs avec le premier volet, Puyo Puyo Tetris revient en force avec un nouvel opus de la série. Présenté lors de ce direct, Puyo Puyo Tetris 2 : The Ultimate Puzzle Match ne fait pas les choses à moitié. En plus d'inclure tous les anciens modes de jeu du précédent opus celui-ci ajoutera de nouveaux modes (dont un versus en ligne), une nouvelle aventure et de nouveaux personnages. Un programme alléchant pour les fans de la série.

Puyo Puyo Tetris 2 : The Ultimate Puzzle Match est attendu le 8 décembre 2020 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Nintendo Switch. Retrouvez la vidéo trailer ci-dessous.

Source : Youtube