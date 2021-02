Nintendo x Disney : des fans retrouvent une publicité rétro animée par Dale Baer datant des années 80

C'est un bout de l'histoire de Nintendo qui vient d'être déterré récemment, un bel hommage qui tombe à pic pour les 35 ans de la licence Super Mario.

En effet, des fans de Big N viennent de retrouver une publicité datant des années 80/90 faisant la promotion de l'enseigne Roses Discount Stores (revendeur de jeux vidéo) aux Etats-Unis. Dans cette courte publicité nous pouvons apercevoir des personnages emblématiques de Nintendo comme Mario, Peach, Luigi, Bowser et Link dans leur design d'époque.

Petite cerise sur le gâteau, cette publicité a été réalisée et animée par Disney et plus précisément par le célèbre Dale Baer, décédé à ce jour. Si vous ne le connaissiez pas, Dale Baer était un animateur qui a travaillé pendant 27 ans dans le domaine de la publicité. Il a aussi travaillé sur des classiques du film d'animation comme Robin des bois, Le Roi Lion, Tarzan, etc.

Retrouvez sans plus attendre cette campagne publicitaire ci-dessous. Qu'en avez-vous pensé ? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.

Nintendo "World of Nintendo" from Trip Gruver on Vimeo.