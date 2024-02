Promenade s'offre une démo sur Nintendo Switch

Dévoilé en juin dernier à l'occasion du Guerrilla Collective, Promenade revient sur le devant de la scène avec quelques nouvelles informations. Holy Cap et Red Art Games ont mis à disposition des joueurs une démo à télécharger dès maintenant sur l'eShop de la Nintendo Switch. Promenade est toujours attendu pour 23 février 2024 . Le partenariat avec l'éditeur français Red Art Games nous permettra de profiter du jeu en version physique Standard et Deluxe. Pour les plus impatients, les précommandes sont désormais ouvertes sur la boutique de Red Art Games.

À propos de Promenade

Dans Promenade, vous incarnez Nemo. Accompagné de son fidèle acolyte poulpe, Nemo se voit confier la mission de réparer le Grand Ascenseur dont les rouages se sont éparpillés aux quatre coins du monde. Pour remettre en état de marche cette machine très importante, le courageux duo devra entreprendre un voyage fantastique à travers un monde vaste et coloré, plein de dangers et de créatures bizarres. Il y aura de nombreux défis à relever en chemin, mais le jeu en vaut la chandelle.

Promenade est un magnifique Collectathon en 2D qui regorge d'idées de gameplay et de décors variés. C'est un jeu qui parle de grandir et de surmonter ses peurs et ses doutes, et qui raconte son histoire à travers son gameplay. Les créateurs du jeu se sont inspirés de diverses œuvres comme Alice au pays des merveilles, Peter Pan, Little Nemo, Adventure Time, Gravity Falls ou encore Over the Garden Wall ainsi que des classiques intemporels du genre platformer 3D comme Super Mario 64, Banjo-Kazooie, Spyro the Dragon ou, plus récemment, Super Mario Odyssey.

Promenade encourage le joueur à découvrir par lui-même les différentes propriétés du monde et des objets qui l'entourent. Le jeu récompense les joueurs qui essaient de nouvelles choses avec des énigmes et des interactions avec le monde qui obligent le joueur à sortir des sentiers battus. Dans Promenade, essayer des choses inhabituelles peut résultats inattendus. Et ne vous laissez pas tromper par ses graphismes colorés et ses personnages humoristiques, Promenade a été soigneusement conçu pour les joueurs expérimentés.

Caractéristiques