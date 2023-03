Process of Elimination - Le jeu d'enquête de Nippon Ichi Software s'offre une démo sur Nintendo Switch

Nouvelle création interne de Nippon Ichi Software, Process of Elimination se présente comme un jeu d'enquête où nous devrons trouver l'identiré du Duc Écartelé, un tristement célèbre tueur à gages. Afin de vous faire un premier avis sur ce titre atypique, la démo du jeu est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Pour rappel, Process of Elimination est attendu pour le 14 avril 2023 sur sur Nintendo Switch et PS4 en versions physique et dématérialisée.

A propos du jeu : Le Duc Ecartelé, un tueur en série tristement célèbre pour avoir assassiné plus d’une centaine de personnes, a plongé le pays dans le chaos à cause de ses actes ignobles. Pour mettre fin à son massacre, l’Alliance des Détectives, composée des meilleurs enquêteurs du monde entier, se réunissent pour lever le voile sur l’identité du tueur. Cependant, au cours d’une série d’événements imprévus, un jeune mais remarquable détective nommé Wato Hojo se retrouve par hasard dans leur enquête. En rejoignant l’alliance sur la mystérieuse île de Morgue, dans l’objectif de mener l’enquête sur le Duc Ecartelé, il fait une découverte macabre : le tueur se trouve parmi eux ! Est-ce que ces détectives arriveront à prouver leur innocence et découvrir l’identité de la personne qui se cache derrière le Duc Ecartelé ? Caractéristiques : Le Signe des Quatorze : Faites équipe avec 13 autres détectives, chacun possédant ses propres capacités, outils et personnalité. Explorez l’île de Morgue et prenez part à des dialogues à choix, afin d’obtenir des preuves utiles pour résoudre les affaires.

Une enquête dans l'ombre : Menez les recherches sur une carte interactive de la scène de crime. Utilisez votre aptitude « dénouement » pour récolter des informations cruciales, prédisez le futur et réunissez des indices afin d'assembler toutes les pièces du puzzle pour résoudre chaque meurtre.

L'île de la peur : L'île de Morgue est le quartier général secret de l'Alliance des Détectives. De nombreuses zones mystérieuses et dangereuses la composent. Explorez une variété de lieux animés tels que le labyrinthe, le centre de recherche et le manoir de l'Alliance afin de trouver des indices sur le Duc Ecartelé.