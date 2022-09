Process of Elimination - Un nouveau jeu d'enquête signé Nippon Ichi Software annoncé sur Nintendo Switch

Nouvelle création originale issue des studios de Nippon Ichi Software, Process of Elimination vous propose de vous plonger dans un tout nouveau jeu d'enquête sur Nintendo Switch et PS4. Attendu pour le début de l'année 2023 , nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu, accompagné d'un descriptif complet. Comme pour la plupart des titres édités par NIS America, Process of Elimination aura également le droit à deux version physique en Occident, dont une exclusive à la boutique en ligne de NIS America.

Contenu de l'Edition Standard :

Le jeu Process of Elimination

La bande-son numérique du jeu à télécharger

Le mini artbook

Contenu de l'Edition Limited

Le jeu Process of Elimination

La bande-son numérique du jeu à télécharger

Un Artbook à couverture rigide

Un porte-clés

Une boîte collector