Prime 2D : des fans créent la démo d'un incroyable Metroid Prime en 2D

Initialement présentée comme une blague pour le 1er avril , la version 2D de Metroid Prime créent par des fans se révèle en fait être un vrai projet. Mieux, dés aujourd'hui une démo est mise en ligne pour permettre à tous les joueurs de s'en faire une première idée. Renommée simplement "Prime 2" (pour des raisons évidentes) la démo vous permet de retrouver l'ambiance et quelques lieux emblématiques du chef d'œuvre de la GameCube. Pour rappel, Metroid Prime, initialement sorti en 2002/2003 est à la base une transposition 3D de l'univers de la série 2D Metroid; la boucle est donc bouclée.

Retrouvez quelques images de cette démo non officielle sur cette page et pour en savoir plus, rendez-vous sur Metroid-Database.com