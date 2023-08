POST VOID aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

FPS imaginé par YCJY Games et édité part Super Rare Games sur Nintendo Switch, POST VOID va avoir le droit à une nouvelle mise en avant dès la semaine prochaine. SRG, Sluggerfly, Headup, et YCJY ont en effet signé un partenariat pour proposer POST VOID à l'achat en version physique. Ce seront 3000 copies qui seront attendues sur la boutique en ligne de Super Rare Games à partir du 24 août 2023 . Il y a en tout 2000 éditions standard, et 1000 éditions Steelbook.

POST VOID est un amalgame hypnotique qui s'inspire des pionniers du jeu de tir à la première personne et privilégie la vitesse avant tout. Gardez toute votre tête et allez jusqu'au bout. Jetez-vous tête baissée et, si vous ne voulez pas la perdre, tuez tout ce que vous croisez. Décrochez le meilleur score ou essayez à nouveau.

Un FPS incroyablement rapide et surréaliste où les règles sont très simples : vous devez atteindre la fin du niveau. Pour survivre, vous devez sans cesse tuer pour empêcher votre idole de santé d'arriver à court de jus. Récupérez des améliorations à la fin de chaque niveau, et essayez d'atteindre les confins du void en une seule fois. Attention aux poussées d'adrénaline, POST VOID est un jeu à l'action intense et effrénée qui nécessite rapidité, adresse et persévérance.

C'est une véritable explosion sensorielle, de son esthétique unique et audacieuse à ses animations hypnotiques, en passant par son action rapide comme l'éclair.