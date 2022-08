POST VOID de nouveau repoussé à fin septembre sur Nintendo Switch

Décidément POST VOID joue de malchance actuellement. Attendu initialement pour le printemps, le FPS de YCJY Games avait été repoussé à une sortie le 21 juillet 2022, et n'a plus donné signe de vie depuis. L'éditeur Super Rare Games vient enfin de sortir de son mutisme en annonçant que le titre sortira finalement le 29 septembre 2022 sur Nintendo Switch et consoles PlayStation. A voir maintenant si le titre ne subira pas un nouveau report.

POST VOID est un jeu de tir à la première personne stimulant de style arcade avec un seul objectif : être rapide. Avancez et gardez votre idole remplie de liquide en tuant des adversaires. Chaque course sera un peu différente grâce à des niveaux générés de manière procédurale. Gardez la tête pleine et atteignez la fin ; Tuez ce que vous pouvez pour la voir se réparer ; Obtenez le meilleur score ou réessayez.

Prenez vos jeux de tir préférés du passé, mettez-les dans un mixeur, ajoutez-y de la peinture et des tonnes de caféine, et voilà, vous avez POST VOID.

Les règles sont simples : avec un pistolet dans une main et une idole contenant votre santé dans l'autre, vous avez un seul objectif : Être rapide.

Vous devez vous déplacer constamment et garder votre idole remplie en accumulant votre nombre de morts. Si vous ralentissez ne serait-ce qu'une minute, c'est la fin du jeu - pas de vie, pas de nouvelle tentative. Chaque course est différente, grâce aux niveaux générés de manière procédurale, donc pour atteindre l'oasis à la fin de chaque niveau et récupérer une amélioration aléatoire bien méritée, vous allez vraiment devoir... eh bien, devenir bon.

Il n'y a pas d'endroits où se cacher, ou s'arrêter pour reprendre son souffle, et une seule erreur peut mettre fin à votre course. Les runs sont courts, donc la mort ne pique pas longtemps - et vous mourrez, encore, et encore, et encore. Il vous suffit de vous y remettre et d'affiner vos compétences.

POST VOID est un jeu addictif, que vous ayez le temps de faire une course rapide ou que vous y consacriez des heures à mesure que vous vous rapprochez de la fin.

Il est intentionnellement intense, violent et chaotique, tant dans son gameplay que dans son style visuel. Les créateurs Josef et Christopher ont mis leur sens bizarre du style et leur passion dans chaque seconde.