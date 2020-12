Ponpu, le Bomberman-like se lance en vidéo sur l'Eshop

Ponpu, le Bomberman-like de Purple Tree Studio fête sa sortie sur Switch avec une nouvelle bande-annonce. Édité par Zordix Publishing, ce jeu inspiré de la licence Bomberman dont il tend à rafraichir et agrémenter le concept, vous proposera à la fois une campagne solo visant à vaincre le puissant Dieu-Canard, avant de vous lancer dans un mode multijoueur dans lequel jusqu'à 4 joueurs pourront s'affronter dans des modes aux allures de party-games.

Retrouvez dès maintenant le jeu sur l'eShop, au prix de 14,99 euros, et ci-dessous un résumé fourni par les développeurs ainsi qu'une bande-annonce de lancement.

Mélange explosif de gameplay classique et de nouvelles mécaniques totalement azimutées, Ponpu ne fait pas dans la dentelle et offre un style visuel qui arrache ! Vous incarnez un messager du Dieu-Canard, tout-puissant créateur de l'univers, et devez croiser le fer avec vos semblables pour accomplir une quête épique et éviter ainsi que le monde ne sombre dans le chaos !

Une fois que vous aurez sauvé le monde avec brio et élégance, lancez-vous à corps perdu dans un multijoueur purement et simplement frappadingue ! Au programme : jusqu'à 4 joueurs qui se livrent une lutte sans merci dans des modes givrés tout aussi divers que variés.

Chaud devant !

Caractéristiques :