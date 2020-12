Ponpu - Découvrez nos (très) vilains petits canards en action dans un extrait de gameplay maison

Disponible depuis le 29 novembre sur l'eShop de la Nintendo Switch, Ponpu peut être présenté comme un Bomberman-like mettant en scène des canards aliens friands d'œufs explosifs. Si le fun est surtout de mise dans le mode multijoueur, Ponpu a également le mérite de proposer un petit mode histoire que nous vous proposons de découvrir en notre compagnie le temps d'une vidéo de gameplay enregistrée par nos soins.

Pour rappel, Ponpu est disponible au prix de 14,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Mélange explosif de gameplay classique et de nouvelles mécaniques totalement azimutées, Ponpu ne fait pas dans la dentelle et offre un style visuel qui arrache ! Vous incarnez un messager du Dieu-Canard, tout-puissant créateur de l'univers, et devez croiser le fer avec vos semblables pour accomplir une quête épique et éviter ainsi que le monde ne sombre dans le chaos !

Une fois que vous aurez sauvé le monde avec brio et élégance, lancez-vous à corps perdu dans un multijoueur purement et simplement frappadingue ! Au programme : jusqu'à 4 joueurs qui se livrent une lutte sans merci dans des modes givrés tout aussi divers que variés.

Chaud devant !