Pokémon x Canon : une camera amateur aux couleurs de Pikachu

Oui vous ne rêvez pas, une caméra spéciale Pikachu est sur le point de débarquer au Japon d' ici octobre 2020 . The Pokemon Company et la firme Canon ont collaborés main dans la main pour produire ensemble un iNSPIC Rec Pikachu Model Camera. Les particularités de ce bijou (amateur) sont qu'il est petit et léger et donc transportable n'importe où facilement. L'autre avantage c'est qu'il peut changer de facette grâce à des plaques frontales interchangeables (voir image ci-dessous) dont deux qui vous seront offerts aléatoirement.

Pour le moment, le produit est exclusivement destiné à la clientèle japonaise et est seulement disponible en précommande sur le site officiel du Pokemon Online store au Japon ou sur le site de Canon japonais. Nous vous tiendrons évidemment informés sur Nintendo-Master si à l'avenir cet artefact venait à être commercialisé à l'international.

Source : Canon