Pokémon Rouge et Bleu fêtent leur 23ème anniversaire en France

Vous souvenez-vous de votre première rencontre avec la licence Pokémon ? Personnellement c'était en décembre 1999, accompagné de mes parents dans les rayons d'une grande enseigne, avec pour objectif de choisir mes cadeaux de Noël. Ce jour là deux options se posaient à moi : Demander le jeu Tonic Trouble sur Nintendo 64, ou alors prendre The Legend of Zelda : Link's Awakening DX et un certain Pokémon. Ayant eu le choix de la version, mon cœur a finalement penché pour Pokémon Rouge, et en 2022 je reste encore fan de cette série signée Game Freak malgré ses nombreux défauts.

Si comme votre serviteur vous avez connu le lancement de la franchise Pokémon avec ses jeux et son animé lorsque vous étiez encore en école primaire, vous risquez de prendre un bon coup de vieux en apprenant que ce samedi 8 octobre les jeux Pokémon Rouge et Pokémon Bleu célèbrent leur 23ème anniversaire en France. Pour l'occasion, petit moment nostalgique avec la publicité des jeux Pokémon Rouge et Pokémon Bleu, ainsi que l'introduction des jeux au moment d'insérer la cartouche dans notre bonne vieille Game Boy.