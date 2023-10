Pokémon : l’art sous toutes ses formes arrive à Val d’Europe cet automne

Après l'échec de la collaboration Pokémon x Musée Van Gogh, The Pokémon Company ne compte pas en rester là, et nous propose un nouveau rendez-vous : Pokémon : l’art sous toutes ses formes. Cette expérience artistique en partenariat avec Val d'Europe se déroulera du 16 octobre au 12 novembre , et proposera une myriade d'activité pour les plus jeunes et les scalpers . Nous vous laissons découvrir tous les éléments concernant cet événement ci-dessous :

Suite au succès retentissant de Pokémon : Art through the Ages en 2022 au Trafford Centre au Royaume-Uni, l'évènement gratuit en accès libre, inspiré d’une chasse au trésor, revient pour s’installer cette fois en France. Pendant quatre semaines, le public de Val d'Europe pourra découvrir des œuvres d'art cachées mettant à l'honneur les 151 Pokémon apparus pour la première fois dans la région de Kanto, qui figurent dans Écarlate et Violet - 151 la dernière extension du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon. Les œuvres d'art Pokémon disséminées à travers le centre commercial s'inspirent de divers savoir-faire et styles artistiques, tels que le vitrail ou encore l'art abstrait. Les participantes et participants à cette chasse au trésor recevront un livret d'activité gratuit avec lequel explorer les allées du centre Val d’Europe pour débusquer les dix œuvres cachées et découvrir un code secret. Réussir cette mission permettra de remporter trois posters Pokémon en édition limitée, distribués dans les magasins Auchan, Fnac et Micromania/Zing de Val d'Europe. Chaque enseigne proposera un poster différent.

Dans le prolongement de la campagne Pokémon Ensemble qui célèbre l'esprit de convivialité propre à la franchise de divertissement, la clientèle de Val d'Europe comme les fans de Pokémon pourront prendre part à un éventail d'activités Pokémon : L'un des défis consistera à trouver les 151 Pokémon de la région de Kanto éparpillés à travers le centre commercial Val d’Europe et à compléter le Pokédex du livret d'activité, afin d'obtenir un certificat spécial [2].

Le lundi 16 octobre uniquement, pour marquer le lancement du partenariat entre Val d'Europe et Pokémon, le Bus Pokémon sera garé devant le centre commercial de 11 h à 18 h.

Les vendredis, samedis et dimanches, les visiteuses et visiteurs les plus chanceux pourront apercevoir Pikachu sur la Place des Étoiles du centre commercial et tenter de prendre une photo avec l'emblématique Pokémon de type Électrik [3].

Évoli apparaîtra également sur la Place des Étoiles tous les jours du 16 au 22 octobre (sauf le mardi et le jeudi).

Des séances d'échange du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon auront également lieu sur la Place des Étoiles à des horaires déterminés [4].

Les adeptes de Pokémon GO pourront profiter d'activités supplémentaires disponibles en jeu dans la zone du Val d'Europe : une Étude ponctuelle permettant d'obtenir de l'Encens sans frais, une rencontre avec Pikachu portant un chapeau de fête et de l'Encens d'une durée de trois heures qui fait apparaître des Pokémon de la région de Kanto, entre autres !

Source : Klepierre