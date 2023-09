Pokémon x Van Gogh - Sitôt débuté, l'événement est déjà la cible des scalpers

Vous souvenez-vous de l'époque où on pouvait encore trouver des boosters de Pokémon dans la nature et où les événements dédiés se passaient dans le calme et le respect mutuel ? Cela semblerait presque être de la science-fiction lorsque les comportements de notre société moderne. A peine démarré, l'évènement Pokémon x Van Gogh se déroulant actuellement au Musée Van Gogh proposait aux joueurs de redécouvrir les œuvres cultes de Vincent Van Gogh retravaillées à la sauce Pokémon. En plus des différentes activités, une carte promotionnelle de Pikachu reprenant le célèbre Autoportrait au chapeau de feutre dénommée Pikachu x Van Gogh Museum a été créée pour l'occasion. Censée être remise à ceux qui terminaient l'activité liée au livret Pokémon Adventure, elle est sans surprise la cible de scalpers ayant fait main basse sur de nombreuses quantités de cartes déjà proposées à prix d'or sur les sites de revente comme ebay.

Une preuve s'il en fallait plus que The Pokémon Company et les organisateurs de ces événements sont complètement dépassés par ce phénomène de scalpers, que ce soit pour les événements dédiés ou encore la sortie de Box de cartes à collectionner. Sans aucune mise en place de régulation des produits limités, et un public d'acheteurs idiots manifestement toujours présent pour acheter les produits aux scalpers à des prix démesurés, ce n'est pas encore demain la veille que la "Pokémania" se fera une bonne publicité en Occident.

Entre 200 et 400€ la carte, qui cédera ?

Give an inch and take a mile.



I hope they print the Pikachu Van Gogh promos to oblivion. They are for everyone. E V E R Y O N E



Leave some for the rest of us ????‍♂️#Pokemon pic.twitter.com/SeZ3qSJNuK — Pokemon Deals Community (@deals_pokemon) September 28, 2023