Pokémon Kids : Festival hivernal - jouez dès maintenant à des mini-jeux estivaux aux couleurs des Pokémon

Nous sommes le 1 décembre 2020 et petits et grands viennent déjà d'entamés leurs calendriers de l'avent. En attendant les grosses annonces pour les 25 ans de la saga Pokémon prévues pour 2021 (voir ici), The Pokemon Company vient tout juste de nous livrer un petit présent qui ravira les fans de la licence. En effet, un tout nouveau site appelé Pokémon Kids : Festival hivernal vient d'ouvrir ses portes aujourd'hui . Ce site dédié aux enfants a pour objectif de les faire patienter via plusieurs mini-jeux avant la période de Noël. Votre objectif sera alors de récupérer les 890 badges du jeu obtenables en jouant aux différentes activités ludiques. Retrouvez la liste des mini-jeux ci-après:

Course sur cimes

Tunnel de glace

Cascade en folie

Jeu des paires

Créations hivernales

Combat de choc

Une touchante attention qui fera plaisir aux fans de la série. Découvrez sans plus attendre le trailer de lancement du site Pokémon Kids: Festial hivernal ci-dessous.

Bienvenue au Festival hivernal ! Avis aux jeunes Dresseurs en quête de divertissement hivernal ! Découvrez le site de l'évènement « Pokémon Kids : Festival hivernal » ! Participez à des mini-jeux et à tout un tas d'activités amusantes afin de collectionner des badges de Pokémon, que vous pourrez ensuite afficher fièrement ! Jouez à des jeux, collectionnez des badges et rejoignez une équipe au cours de l'évènement « Pokémon Kids : Festival hivernal » !

Source : Pokemonkidsfestivalhivernal