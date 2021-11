Jeu de Cartes Pokémon - L'extension Épée et Bouclier Stars Étincelantes dévoile la mécanique de jeu des Pokémon-VSTAR

Toujours dans l'optique de moderniser son jeu de cartes à collectionner, The Pokémon Company International vient de révéler au grand public ce jour la nouvelle mécanique de jeu des Pokémon-VSTAR. Intégrée dans l'extension Épée et Bouclier Stars Étincelantes, cette mécanique, et les nouvelles cartes de jeu seront accessible au monde entier durant le premier trimestre de l'année 2022 . Pour en apprendre davantage sur ces nouveautés, nous vous laissons découvrir le communiqué officiel ci-dessous :

Les Pokémon-VSTAR évoluent des Pokémon-V. Ils joueront un rôle prépondérant dans le métagame du JCC Pokémon. Chaque Pokémon-VSTAR a une Puissance VSTAR (un talent ou une attaque) dotée d’un effet surpuissant capable de faire basculer une partie. Les joueurs ne peuvent utiliser qu’une seule Puissance VSTAR par partie, et quand ils l’ont utilisée, ils retournent leur marqueur VSTAR pour l’indiquer.

En plus de leurs Puissances VSTAR, les Pokémon-VSTAR ont un nombre élevé de PV et des attaques surpuissantes, et les mettre K.O. permet de récupérer 2 cartes Récompense.

Les Dresseurs et Dresseuses découvriront avec plaisir Arceus-VSTAR, Dracaufeu-VSTAR, Shaymin-VSTAR et Farfaduvet-VSTAR dans Épée et Bouclier – Stars Étincelantes. Cette extension contient également un set analogue, « Galerie des Dresseurs », de 30 cartes dont les illustrations représentent les Dresseurs et Pokémon préférés des fans.

Disponible dans des boosters, des Coffrets Dresseur d’élite et des collections spéciales, Épée et Bouclier – Stars Étincelantes contient :

20 Pokémon-V et 15 cartes Pokémon-V entièrement illustrées

4 nouveaux Pokémon-VSTAR

3 nouveaux Pokémon-VMAX

22 cartes Dresseur et 6 cartes Supporter entièrement illustrées

1 nouvelle carte Énergie spéciale

En outre, des Pokémon-VSTAR seront disponibles dans les Collections spéciales Phyllali-VSTAR et Givrali-VSTAR du JCC Pokémon, qui sortiront au premier trimestre 2022. Ces Collections spéciales VSTAR incluent une carte promo de Phyllali-V ou de Givrali-V, une carte promo texturée et une carte grand format texturée avec Phyllali-VSTAR ou Givrali-VSTAR, un marqueur VSTAR en acrylique et 4 boosters du JCC Pokémon.