Pokémon HOME - 1,3 millions de téléchargement durant sa première semaine

D'après l'outil analytique de Sensor Tower, l'application Pokémon HOME, permettant de stocker et transférer les Pokémon sur diverses plateformes aurait réalisé un nombre record de téléchargement. Durant sa première semaine d'existence, ce ne sont pas moins de 1,3 millions de téléchargement de l'application qui ont été recensés. Par nombre de téléchargement, les Etats-Unis se placent en tête avec 444.000 téléchargements effectués. Le Japon arrive de son côté à la 2ème place avec 299.000 installations, tandis que la Grande Bretagne s'offre la 3ème place avec quelques 74.000 téléchargements. A titre informatif la France occupe la 3ème position avec 53.000 téléchargements durant cette première semaine.

The Pokémon Company proposant 3 offres d'abonnements à son application 3,49€, 5,49€ et 17,99€, il est surtout intéressant de connaître l'estimation des recettes de cette première semaine. Toujours d'après SensorTower, les revenus générés par les services d'abonnement cette première semaine avoisinerait les 1,8 millions de dollars. Ne reste plus qu'à voir si lesdites formules arriveront à convaincre sur la durée.