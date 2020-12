Pokémon Go : le Pokémon mystérieux Psystigri est désormais disponible dans les raids

Teasé il y a quelques heures de cela (voir notre news ici), un mystérieux Pokémon était sur le point d'apparaître en raid dans Pokémon Go. La majorité des fans pensaient qu'il sagissait de Psystigri ou Kecleon. Après 44 heures d'attente plus tard, le mystérieux oeuf de raid présenté sur les réseaux sociaux a éclos et s'agissait bien de Psystigri le Pokémon de type psy.

En effet, vous retrouverez dès aujourd'hui Psystigri dans les raids arborant un oeuf rose (niveau 1). Si vous souhaitez en attraper un nous vous conseillons d'allumer l'application Pokémon Go régulièrement pour ne pas le manquer. Avec cette nouvelle annonce, Niantic commence doucement mais sûrement à incorporer la sixième génération de Pokémon dans Pokémon Go. Bonne chasse à tous !

Gear up and get ready! We’ve just gotten word that a mysterious Pokémon is appearing in raids! Good luck, Trainers! Open #PokemonGO to discover what this surprise Raid Boss is. pic.twitter.com/E8Q0PrsrBb