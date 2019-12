Pokémon Go présente l'Aventure entre copains

Si la folie Pokémon Go des premiers mois a disparu, le jeu n'en reste pas moins très populaire. Si vous faîtes toujours parti de ses nombreux adeptes ou que vous souhaitez vous y (re)mettre, sachez qu'une nouvelle fonctionnalité va vous permettre de découvrir le monde avec votre "Copain Pokémon" et de partager avec lui tout un tas de moments privilégiés... pour en savoir plus retrouvez ci-dessous la vidéo et la présentation de cette nouvelle fonctionnalité.

Pour rappel, Pokémon GO est téléchargeable gratuitement sur Android (ici) et iOS (là) Plus de détails sur le blog des développeurs.

Dresseurs,

Préparez-vous à explorer le monde avec votre Copain Pokémon ! Dans la toute nouvelle fonctionnalité Aventure entre copains, votre Copain Pokémon sera à vos côtés dans vos explorations Pokémon GO comme jamais auparavant.

L'Aventure entre copains est une expérience permettant de renforcer les liens entre les Dresseurs et leurs Copains Pokémon. Vous apprendrez à connaître l'humeur de votre Copain Pokémon à mesure que vous augmentez votre niveau de Copain en jouant avec lui, en lui donnant des friandises, en combattant et en explorant à ses côtés. De plus, changer de Copain Pokémon ne réinitialise plus la progression réalisée pour obtenir un Bonbon. Comme tout grand Dresseur de Pokémon, vous remarquerez que le monde qui vous entoure sera plus riche que jamais avec des Pokémon à vos côtés, à mesure qu'ils grandissent avec vous et vous apportent leur aide au cours de votre voyage.

Les fonctionnalités Aventure entre copains seront déployées pour tous les Dresseurs d'ici 2020.

Des baies qui font fleurir l'amitié

Débutez votre Aventure entre copains en donnant des Baies à votre copain. Cela fera passer votre niveau de copain à Bon copain, et vous pourrez alors le voir sur la carte, juste derrière vous ! Pour nourrir votre copain, rendez-vous simplement sur la nouvelle page de profil du copain, appuyez sur « Jouer ! », et interagissez avec lui. Vous pouvez également donner à votre copain une friandise rapide, directement depuis la page de profil du copain.

Chaque Pokémon a des mimiques et des façons différentes de s'exprimer. Observez-les attentivement pour découvrir une palette variée de mouvements et d'expressions, que vous et votre copain jouiez ensemble ou que vous exploriez le monde qui vous entoure !

En plus de nourrir votre copain, vous pouvez également jouer avec lui ! Observez les réactions de votre copain lorsque vous interagissez avec lui en mode AR+. Différents Pokémon réagissent de différentes manières ! Assurez-vous que l'AR+ est activé dans vos paramètres.

Débloquez de nouveaux avantages incroyables avec l'Aventure entre copains

À mesure que vous et votre copain vous rapprochez et que votre niveau de copain augmente, vous pourrez débloquer ensemble de nouveaux avantages incroyables ! Les différents niveaux sont Bon copain, Grand copain, Excellent copain et Meilleur copain.

Bon copain : Votre Copain Pokémon vous rejoindra sur la vue Carte ! Vous pourrez également consulter son humeur sur sa page de profil.

Grand copain : Vous avez du mal à attraper certains Pokémon ? Votre copain peut vous aider lors de vos rencontres ! Il peut également vous apporter des objets qui peuvent vous aider dans votre aventure Pokémon GO.

Excellent copain : Votre copain vous aidera à explorer le monde qui vous entoure en vous informant des endroits intéressants à proximité ! Il vous ramènera également des Souvenirs, que vous pouvez consulter sur sa page de profil.

Meilleur copain : Devenez meilleurs amis pour que votre Copain Pokémon arbore un Ruban de Meilleur copain, afin de montrer à tout le monde à quel point vous êtes proches ! Les Pokémon avec lesquels vous êtes Meilleurs copains peuvent obtenir un boost de PC en combat tant qu'ils sont toujours assignés en tant que Copain Pokémon.

Comment renforcer vos liens d'amitié avec votre copain

Devenez de meilleurs amis avec votre copain en gagnant de l'affection. L'affection est mesurée par des cœurs, et vous pouvez gagner des cœurs avec votre copain en explorant la carte avec lui, en combattant à ses côtés, en le caressant, en lui donnant à manger et en prenant des Clichés GO de votre copain. Plus vous gagnez d'affection, meilleure sera l'humeur de votre copain !

Lorsque vous atteignez la meilleure humeur possible (Enthousiaste), vous pouvez débloquer les avantages suivants :

La distance qu'il faut à votre copain pour trouver des Bonbons sera réduite de moitié.

Le nombre de cœurs gagnés par action doublera.

Les Dresseurs peuvent gagner des cœurs bonus !

Avec la page de profil améliorée du copain, vous verrez la progression de sa recherche de Bonbons, l'humeur actuelle de votre copain, un tableau des activités quotidiennes que vous pouvez réaliser pour gagner de l'affection, ainsi que votre niveau de copain ! Vous pourrez également voir l'historiques des autres Pokémon qui ont été vos Copains Pokémon et les aventures que vous avez partagées ensemble. N'oubliez pas : l'amitié est quelque chose que vous construisez ensemble ! Assurez-vous donc de terminer chaque jour les activités quotidiennes avec votre copain pour accumuler de l'affection et devenir rapidement d'excellents amis !

Prochainement : rencontrez aussi les copains de vos (vrais) amis !

Une fois que l'Aventure entre copains sera disponible aux Dresseurs du monde entier, vous pourrez encore vous attendre à davantage de contenu. Bientôt, votre copain pourra rencontrer les copains de vos camarades Dresseurs avec le mode Expérience en RA partagée !

Dans le nouveau mode Expérience en RA partagée, vous pouvez vous synchroniser avec jusqu'à deux autres Dresseurs avec l'AR+ pour prendre une photo de groupe avec tous vos copains ! Ce sera l'occasion idéale de vivre vos propres moments Pokémon épiques et de créer de nouveaux souvenirs Pokémon avec vos amis !

Nous espérons que vous vous amuserez à découvrir toutes les nouvelles façons de créer des liens avec vos Copains Pokémon, Dresseurs ! Assurez-vous de partager vos moments et clichés préférés de votre Copain Pokémon avec le hashtag #PokemonGOBuddy, une fois la fonctionnalité disponible !

—L'équipe Pokémon GO