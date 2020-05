Pokémon Go : les Pokémon vont bientôt pouvoir se cacher

Si le succès de Pokémon GO n'est plus aussi phénoménal qu'au début, le jeu continue d'être très populaire et reste encore aujourd'hui dans son domaine, le maître incontesté. Niantic est d'ailleurs au petits soins pour son bébé dans lequel il implémente régulièrement des événements et des surprises... D'ailleurs, à partir aujourd’hui, Reshiram, Zekrom et Kyurem débarquent dans les raids cinq étoiles (voir détails ici.)

Mais ce n'est pas tout puisque le jeu s'améliore aussi régulièrement en intégrant de nouvelles fonctionnalités. Grâce à Serebii.net, on apprend ainsi que Niantic se prépare à lancer deux nouveautés. La première se nomme le "Reality Blending" qui consiste à mélanger des éléments fictifs (les Pokémon) avec les éléments réels de notre environnement. Ainsi, dans un parc, un Pokémon pourra se trouver cacher totalement ou en partie par un arbre et sur une place, à priori vide, on pourra en regardant bien, par exemple, aviser la queue d'un Pokémon caché derrière une fontaine ou une poubelle. Cette nouveauté sera disponible au départ pour certains joueurs choisis au hasard puis, progressivement pour tout le monde

Quant à la seconde nouveauté, elle se nomme PokéStop Scan et permettra aux joueurs du niveau 40 de prendre en photo un Pokéstop pour l'intégrer ensuite dans une carte en 3D. Cette fonctionnalité devrait arriver fin juin. Evidemment, on en reparlera d'ici là.

Pour rappel, Pokémon GO est téléchargeable gratuitement sur Android (ici) et iOS (là) Plus de détails sur le blog des développeurs.