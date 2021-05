Pokémon Emeraude - Jouez en ligne avec des centaines de joueurs grâce à un Bot Discord

Cela fait plusieurs années que les joueurs peuvent découvrir sur le net des performances de jeu originales appelées Twitch Plays. Le but étant de tenter de terminer un jeu en laissant le contrôle des actions à chaque personne qui suit le live, laissant place à un capharnaüm sans nom.

Après avoir réalisé il y a quelques mois un Twitch Plays autour du jeu Pokémon Rouge, l'internaute Constantin Liétard, alias screenshakes a de dévoilé il y a quelques jours un nouveau projet. Via un Bot Discord, il est désormais possible de jouer en simultanée sur Pokémon Emeraude en entrant directement les commandes via les boutons réaction.

Si l'envie vous prend de tenter l'aventure, nous vous laissons le lien vers le Discord dédié ci-dessous

I made a discord bot that plays Pokemon Emerald! ✨

We are currently in Mauville, come join us: https://t.co/UIjb5tVacT pic.twitter.com/98Up6VaOPH